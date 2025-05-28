Виграв три Кубки Лібертадорес поспіль, був батьком зірки МЮ та Лаціо: помер іменитий аргентинський футболіст

На 82-му році життя відійшов у вічність колишній гравець збірної Аргентини Хуан Рамон Верон.

Про це повідомила пресслужба клубу Естудіантес.

Саме за цю команду Хуан виступав більшу частину кар'єри (1962-1972, 1975, 1980/81).

З 1972 до 1975 року грав за Панатінаїкос. Також представляв колумбійські Атлетіко Хуніорс і Депортіво Кукута.

У складі Естудіантеса тричі поспіль (1968, 1969, 1970) перемагав у Кубку Лібертадорес. Загалом за "студентів" провів 295 матчів і забив 77 голів.

Ставав чемпіоном Колумбії. За збірну Аргентини відіграв 4 поєдинки.

Хуан Рамон є батьком Хуана Себастьяна Верона. Його син розпочинав кар'єру в Естудіантесі, але популярність здобув завдяки виступам за Парму, Сампдорію, Лаціо, Манчестер Юнайтед та Челсі. За "альбіселесте" Хуан Себастьян забив 9 голів за 72 матчі.

Нагадаємо, на 79-му році життя не стало іменитого в минулому болгарського футболіста Кирила Івкова.