Мессі йде за другим поспіль титулом? Штучний інтелект назвав фаворита фіналу Копа Америка-2024

Суперкомп'ютер Opta Analyst визначився з прогнозом на фінальний поєдинок Копа Америка-2024 між збірними Аргентини та Колумбії.

На думку штучного інтелекту, підопічні Ліонеля Скалоні мають перевагу, хоч і незначну. Збірна Аргентини з 62,84% повинна виграти Кубок Америки-2024, шанси колумбійців оцінюються в 37,16%.

Зазначимо, що Аргентина в півфіналі обіграла Канаду, а Колумбія виявилася сильнішою за Уругвай на шляху до фіналу.

Бейтинговий оператор Favbet також вважає, що фаворитами поєдинку є чинний володар Кубку Америки та чемпіон світу — Аргентина.

Котирування Фавбет на переможця Копа Америка-2024

Аргентина — 1.52;

Колумбія— 2,59.