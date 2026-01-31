Ноттінгем Форест близький до підписання голкіпера Манчестер Сіті – Романо

Німецький воротар Штефан Ортега вирушить на медичний огляд для завершення переходу до складу Ноттінгема та підписання контракту на короткий термін.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 33-річний голкіпер погодив умови повноцінного переходу з Манчестер Сіті та сторони вже домовилися про всі деталі. Наразі футболіст проходить фінальні медичні тести перед оголошенням.

У поточному сезоні Ортега жодного разу не з'являвся у стартовому складі Манчестер Сіті через високу конкуренцію з боку Джанлуїджі Доннарумми та Джеймса Траффорда.

У минулому сезоні Штефан провів 22 матчі за клуб, пропустивши 24 голи, та зіграв 7 ігор без пропущених м'ячів. Ортега виступає за Ман Сіті з липня 2022 року.

