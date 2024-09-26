Шовковський: Засмучені результатом, але ми хотіли грати і комбінувати

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував розгромну поразку від Лаціо в 1 турі Ліги Європи.

Своїми враженнями від поєдинку СаШо поділився у флешінтерв’ю.

"Безумовно, це (швидкий гол – прим.) завжди впливає на гру команди, але в першу чергу хочу сказати, що ми не маємо права припускатися таких помилок, тому що перший та другий м’яч – це наслідки наших помилок у захисті. На такому рівні суперники не пробачають.

Звісно, ми всі засмучені результатом, але ми хотіли грати, намагалися грати у футбол, комбінувати, розширювати простір і шукати свої моменти. В нас були моменти, але... Але", – сказав Шовковський.