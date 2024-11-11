Шовковський: Коли є втома, навантаження, ми ніколи не піднімемось до рівня своїх очікувань

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що в умовах дуже щільного графіку неможливо піднятися до рівня своїх очікувань.

Про це він сказав на пресконференції після перемоги над Поліссям. Слова наставника наводить пресслужба киян.

"Безумовно, коли є втома, навантаження, ми ніколи не піднімемось до рівня своїх очікувань. Ми впадемо до того, як команда готова, як вона приймає рішення, під навантаженням, під адреналіном, під тиском вони будуть робити те, що роблять завжди.

Під час тренувань я завжди наголошую на правильному прийнятті рішень. Але для цього треба бути свіжими, мати хороші фізичні кондиції. Я не можу сказати, що їх у команди немає, але давайте порахуємо скільки ігор ми граємо через два дні на третій або через три на четвертий – після матчу з Оболонню ми зіграли Ромою, Шахтарем, Ворсклою, Інгульцем, потім поїхали в Гамбург, нарешті зіграли тут.

Можливо, це нормальний графік, коли для команди створені нормальні логістичні умови. А коли ти проводиш у дорозі по 18-20 годин… Тому ми часто вдаємось до ротації, іноді я замінюю гравців задля того, аби вони були свіжішими у наступному матчі", – сказав Шовковський.