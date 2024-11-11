Ашур: Соромно має бути не нам, а іншим людям

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що його команді не варто соромитися поразки від Динамо, адже це почуття сорому мають відчувати інші люди.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі в ефірі УПЛ ТБ. Його слова наводить пресслужба Полісся.

"Могли, безумовно. Хлопці – великі молодці, тому що віддали сьогодні дуже багато. У другому таймі, в меншості, ми розуміємо, що все рівно важко це робити, хоч ми достатньо часто граємо в нерівних складах під час тренувального процесу, все одно у грі це вже трохи інше. І сьогодні треба було догравати кожен епізод до кінця. Треба було постійно знаходитись у півпозиції, щоб компенсувати відсутність гравця. І сьогодні, звісно, до якогось моменту було важко, а потім, на мою думку, почали знаходити простір для загострення. В принципі, враховуючи обставини, то не так багато дали створити супернику. Але, знову ж таки, було багато епізодів, за які має бути соромно не нам, а іншим людям. І сьогодні, я ж кажу, прикро, але не соромно. Але є речі, на які ми не можемо вплинути, інколи це дуже дратує. Хай експерти розбирають. У нас дуже багато людей, які полюбляють все розбирати до маленьких деталей. Дамо їм цю нагоду. Я думаю, що гравці не просто так це говорять (про суддівство – прим.). З моєї сторони, повторюсь, за гру не соромно. Хай соромляться інші люди, якщо в них є відчуття сорому взагалі", – сказав Ашур.

Поразка від Динамо стала для Полісся другою поспіль. У попередньому турі "вовки" програла вперше в сезоні УПЛ, мінімально поступившись Олександрії. Після тієї гри у житомирців також були претензії суддівства, в головній мірі – чере непризначений пенальті за гру рукою Мігеля Кампуша. Полісся поставило вимогу покарати арбітрів і провести зустріч із Катериною Монзуль.