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Ашур: Соромно має бути не нам, а іншим людям

Ігор Чернявський — 11 листопада 2024, 07:05
Ашур: Соромно має бути не нам, а іншим людям
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що його команді не варто соромитися поразки від Динамо, адже це почуття сорому мають відчувати інші люди.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі в ефірі УПЛ ТБ. Його слова наводить пресслужба Полісся.

"Могли, безумовно. Хлопці великі молодці, тому що віддали сьогодні дуже багато. У другому таймі, в меншості, ми розуміємо, що все рівно важко це робити, хоч ми достатньо часто граємо в нерівних складах під час тренувального процесу, все одно у грі це вже трохи інше. І сьогодні треба було догравати кожен епізод до кінця. Треба було постійно знаходитись у півпозиції, щоб компенсувати відсутність гравця.

І сьогодні, звісно, до якогось моменту було важко, а потім, на мою думку, почали знаходити простір для загострення. В принципі, враховуючи обставини, то не так багато дали створити супернику. Але, знову ж таки, було багато епізодів, за які має бути соромно не нам, а іншим людям. І сьогодні, я ж кажу, прикро, але не соромно. Але є речі, на які ми не можемо вплинути, інколи це дуже дратує.

Хай експерти розбирають. У нас дуже багато людей, які полюбляють все розбирати до маленьких деталей. Дамо їм цю нагоду. Я думаю, що гравці не просто так це говорять (про суддівство прим.). З моєї сторони, повторюсь, за гру не соромно. Хай соромляться інші люди, якщо в них є відчуття сорому взагалі", – сказав Ашур.

Поразка від Динамо стала для Полісся другою поспіль. У попередньому турі "вовки" програла вперше в сезоні УПЛ, мінімально поступившись Олександрії. Після тієї гри у житомирців також були претензії суддівства, в головній мірі – чере непризначений пенальті за гру рукою Мігеля Кампуша. Полісся поставило вимогу покарати арбітрів і провести зустріч із Катериною Монзуль.

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Імад Ашур

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