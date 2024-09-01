Шовковський прокоментував непросту перемогу над ЛНЗ у 5 турі УПЛ

Наставник київського Динамо Олександр Шовковський висловився про перемогу своїх підопічних над ЛНЗ (1:0) у 5 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Був непростий матч. Ми чудово розуміли, яка буде гра. Я відчував це, скажу відверто. Після матчів кваліфікації Ліги чемпіонів та стадії плейоф, переїздів, логістики готував своїх хлопців до того, що буде непроста гра, що матимемо справу з командою, яка вдало стартувала у нинішньому чемпіонаті України, посідала друге місце, у чотирьох матчах здобула три перемоги та демонструвала достатньо цікаву гру. Налаштовував їх на непростий поєдинок, так і сталося. Хоча ми мали можливості для більш вдалого закінчення наших атак у фінальній стадії та мали спокійніше доводити матч до перемоги".

Головний тренер "біло-синіх" прокоментував відсутність Шапаренка.

" На жаль, у нього були певні проблеми з литковим м’язом, він дуже чутливий, і у разі перенавантаження, Микола міг вилетіти на місяць. Тож, щоб не ускладнити ситуацію, він сьогодні залишився поза заявкою".

Шовковський також відмітив важливу роль вболівальників на трибунах.

"Ми не були вдома 52 дні, спочатку готувалися з командою на зборах в Австрії, потім у нас було турне на матчі з Партизаном, грали у Любліні, Глазго, Зальцбурзі. Між цими поєдинками ми завітали до Рівного та до Львова. Це був непростий період, пов’язаний з тим, що у нашій країні триває війна. Хочу в черговий раз подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що вони дають нам можливість грати у футбол та взагалі, щоб футбол жив у нашій країні. Повторюся, ми чудово розуміли, яка сьогодні буде гра, я говорив про це хлопцям. У тих десятьох гравців, які залишаються у команді та не їдуть до розташування збірних, буде три дні відпочинку, а хлопцям, які їдуть до лав національної та молодіжної збірних, ми побажали добре виступити та, головне, без травм повернутися до лав нашої команди", — сказав Шовковський.

Столична команда виграла третій поєдинок поспіль, перервавши триматчеву переможну серію ЛНЗ. В обох клубів по 9 очок у турнірній таблиці, проте Динамо ще не втрачало балів і має дві гри в запасі. У шостому турі кияни зіграють на виїзді проти луганської Зорі.