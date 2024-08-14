Як гросмейстер Шовковський скористався подарунком долі. 5 висновків з матчу Рейнджерс — Динамо

Київське Динамо перемогло шотландський Рейнджерс на полі суперника, і здобуло право виступати в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак навіть за успішного для українського клубу перебігу матчу питань до гри команди Олександра Шовковського вистачає.

Чемпіон розібрав гру столичного колективу на холодну голову. І ділиться головним — як хорошим, так і неприємним.

Рейнджерс у меншості грав гостріше, ніж Динамо у повному складі

Вилучення у складі шотландського клубу відбулося на 50-й хвилині, й було багатообіцяючим для гостей. Проте на виході "біло-сині" зіштовхнулися з підвищеним опором господарів — така прикрість Джерс тільки згуртувала, команда Філіпа Клемана почала грати за себе й того хлопця, а головне — аж ніяк не гірше, ніж раніше. У завершальній стадії атак "ведмедики" діяли так, ніби це в них на одного гравця більше — аж до забитого м’яча кияни виступали в ролі не лідера, а того, хто наздоганяє.

А що ж Динамо? Здавалося б, кількісні зміни у складі господарів означають зміну підходу й сторони, яка отримує таку перевагу. Однак гра "біло-синіх" не змінилася — від слова "ніяк". Склалося враження, що в столичного українського клубу на матч був виключно план А, тоді як навіть Б, не кажучи вже про інші варіанти ведення гри, не планувався за жодних обставин. І це, зважаючи на рівень змагання, м'яко кажучи, дивує. Залишається лише здогадуватися, якою була б доля зустрічі, якби італійський суддя не прийняв сумнівне рішення, за яке йому вдячна вся щонайменше футбольна Україна.

Шапаренко — новий "хребет" киян

У складі кожного клубу є футболіст чи кілька виконавців, яких невипадково називають системоутворюючими. Динамо — не виняток. Протягом останніх сезонів статус ключового футболіста "біло-синіх", на якому заточена структура гри колективу, за собою закріпив Віталій Буяльський. Достатньо згадати, наскільки різнився почерк гри киян у матчах та відрізках, коли 29-й номер команди з тих чи інших причин випадав з обойми. Порівняння — не на користь "безбуяльщини".

Фото: ФК Динамо Київ

Однак уже початок сезону-2024/25 дозволяє зробити висновок про нові віяння у таборі "біло-синіх". Микола Шапаренко росте на очах. Півзахисник киян не втомлюється доводити, що може більше. Сьогоднішній Шапаренко — вже не тільки "вісімка", Микола успішно освоїв роль ще й "десятки". Зважаючи на навички та вміння Шапаренка як єдиного футболіста у складі Динамо з таким поєднанням якостей, тепер саме Микола є тією фігурою на полі, від якої в нинішньому ДК залежить чи не найбільше.

Динамо не готове до масованого тиску лонгболлами

Як і в першій грі, головною зброєю Рейнджерс найчастіше були, на перший погляд, банальні закидання м’яча вперед та навіси. Однак господарі вперто задалися метою перетворити кількість на якість, і подекуди така ставка спрацьовувала — не цього, то наступного разу, але небезпека біля воріт Георгія Бущана з'являлася.

Фото: ФК Динамо Київ

Три з чотирьох беків Динамо і без того не є футболістами, яких назвеш готовими витримувати концентровану у незначному часовому проміжку силову боротьбу. Проте, як виявилося, непросто у такій грі й нібито цілком "підходящому" під такий стиль Денису Попову. Враховуючи, що Джерс успішно "викрили" такий недолік у грі киян, не варто виключати, що й наступні суперники спробують пробити оборону Динамо, використовуючи саме такий підхід.

"Дует" Піхальонок-Буяльський обіцяє нові незабутні хіти протягом усього сезону

З Олександром Піхальонком на лаві наставник Динамо залишав за собою дві опції. І не випадково змінив не Шапаренка, який встигав бути корисним на кожному клаптику поля, де з'являвся, а Буяльського, якому з'явилася не менш ефективна альтернатива. А заодно відзначився дією, яка стала вирішальною у визначенні переможця, й показала неабияке розуміння Шовковським визначальності моменту — тренер зробив заміни саме тоді, коли цього вимагала ситуація.

Фото: ФК Динамо Київ

Конкуренція між Піхальонком та Буяльським обіцяє стати тим двигуном прогресу для Динамо, якого команді не вистачало у попередні роки. В складі нарешті з'явився футболіст, який не тільки здатен посилити гру команди після виходу на заміну і внести кардинальні зміни в середню та лінію атаки, а й, у хорошому сенсі, дублює можливості провідних півзахисників колективу.

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Після успішного подолання вже двох бар'єрів у кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо не варто перебільшувати значущість своїх досягнень. Так, кияни пройшли двох непростих суперників, з яких із одним розібралися з великим запасом, але перемога в Глазго не має вводити в оману. Протягом левової частки матчу "біло-сині" хід гри не контролювали, у кількох моментах киянам відверто пощастило, і матч зрештою міг скластися кардинально інакше.

Потенціал Рейнджерс співставний із Динамо, й це довели обидва матчі із шотландським клубом. Проте наступний суперник киян вимагає більшої концентрації зусиль, а головне — відчутно більш якісного футболу. У часовому цейтноті Шовковський мусить довести до максимуму ефективність взаємодії ліній, а також змінити психологію колективу, який не завжди здатен тримати удар. В умовах, коли ціна помилки зростає, здійснити друге значно важче.