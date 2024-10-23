Шовковський пояснив, чому Динамо досі не забило в Лізі Європи

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський назвав декілька причин низької реалізації в Лізі Європи. Проте найголовнішою причиною, з якої випливають інші, є війна.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Безумовно, ви маєте розуміти, що відбувається в нашій країні. І ми маємо дякувати владі, нашому президенту, що вони вольовим рішенням дозволили проводити чемпіонат у країні, де відбувається війна. На сьогодні усі команди мають проблеми з фінансами, логістикою, а також із залученням кваліфікованих легіонерів, що додає певних негативних наслідків до якості тієї гри, яку ми бажали показувати як у внутрішньому чемпіонаті, так і на міжнародній арені", – сказав Шовковський.

Також наставник розповів про високий рівень єврокубку, в якому виступає Динамо.

"Ліга Європи – це другий турнір після Ліги чемпіонів, де грають команди, які, з одного боку, є невдахами, оскільки не потрапили до Ліги чемпіонів, а з іншого – грають на дуже високому рівні, майже завжди беруть участь у єврокубках. У цьому плані, якщо ми говоримо про футбол в Україні, то ми говоримо про виживання, а якщо ми говоримо про міжнародні турніри, то потрібно дивитися лише вперед та розуміти, що наразі ми здобуваємо певний досвід та робимо все від нас залежне, щоб зростати та досягати. Приміром, рівня тієї ж Серії А, яка входить до п'ятірки найкращих ліг Європи", – додав тренер.

Нагадаємо, наступний поєдинок в ЛЄ Динамо проведе проти італійської Роми. Матч відбудеться в четвер 24 жовтня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки та не забили жодного м'яча.

Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).