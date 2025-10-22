У кожній ланці є сильні гравці: Шовковський – про матч проти Самсунспора
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський очікує від Самсунспора агресивної гри у 2 турі основного етапу Ліги конференцій.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Якщо ми говоримо про нашого суперника, то це команда, яка просто фантастично провела минулий сезон в турецькій лізі. Завдяки фінішному вдалому спурту вони посіли третє місце. Показують досить агресивну, хорошу гру, будуючи свої атаки за рахунок швидкісних гравців. Також вдало попрацювали під час трансферного вікна, залучили до своїх лав кваліфікованих гравців та продовжують доволі вдало виступати в лізі.
У першу чергу, коли ми говоримо про цю команду, то ми маємо розуміти, що на кожному місці, в кожній ланці є сильні гравці, від яких можемо очікувати будь-яких впевнених та яскравих дій. І футбол – це гра не одного-двох гравців, це гра команди. А безумовно, індивідуальна майстерність часом вирішує багато чого", – сказав він.
Також тренер очікує непростого матчу в Туреччині, за активної підтримки уболівальників.
"Завжди непросто грати в Туреччині. Ми знаємо, як тут люблять футбол – це майже релігія. Неодноразово грали проти місцевих команд, і розуміємо, в якому стилі вони будуть діяти. У минулорічній Лізі Європи ми грали з Галатасараєм. Я думаю, що малюнок гри не сильно буде відрізнятися від того, який був торік. Саме на таку підтримку з боку вболівальників, саме на таку агресію збоку гравців ми налаштовуємо свою команду", – сказав Шовковський.
Поєдинок запланований на четвер, 23 жовтня. Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Це буде перший матч між цими командами в історії.
Нагадаємо, у першому турі основного етапу Ліги конференцій-2025/26 Динамо зазнало поразки від Крістал Пелес (0:2).