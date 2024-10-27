Шовковський пояснив нічию з Шахтарем в УПЛ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічию з Шахтарем в 11 турі чемпіонату України.

Цитує тренера пресслужба київського клубу.

Шовковський відзначив, що його команда мала на два дні менше на підготовку до класичного, а також розповів про логістику "біло-синіх" після матчу Ліги Європи.

"Складно готуватися, коли, по-перше, граєш через дві доби на третю, а по-друге, коли маєш таку логістику. Ми свідомо пішли на те, що розбили дорогу на два етапи для того, щоб мати змогу провести бодай якусь підготовку. Тому після гри з Ромою команда зранку вилетіла до Любліна. Там ми заселилися до готелю, пообідали, після чого мали дві з половиною години для того, щоб трішки відпочити. І потім гравці, які виходили в стартовому складі, залишилися на відновлення, а всі інші поїхали на тренування. Не можу сказати, що це було повноцінне тренування, ви самі розумієте, що це непростий етап. Після цього команда повечеряла, сіла в автобус, поїхала до Хелма, а звідти об 11 годині вечора виїхала до Києва. На базу ми прибули вчора приблизно о 12:30. Це для вашого розуміння, у якому стані були наші гравці. У Шахтаря в цьому плані було на два дні більше. Вони свій матч провели у вівторок. Це дало свій відбиток на сьогоднішній грі – ми розуміли, що нам сьогодні бракуватиме свіжості, тому готували нашу гру з урахуванням позиційної оборони і шукали свої можливості в контратакувальних діях. Щось вдавалось, щось – ні", – зазначив наставник киян.

Тренер також відповів на запитання про героя матчу у складі "біло-синіх" та пояснив відсутність свіжості команди.

"Безумовно, привітали Караваєва, привітали всю команду з цим забитим голом, тому що це результативні дії – треба доставити мʼяч на фланг, треба доставити його до штрафного майданчика, треба опинитися в потрібному місці і, нарешті, поставити фінальну крапку. Ми працюємо над цим, іноді це вдається. Говоримо гравцям, як краще будувати наші атакувальні дії, а як захисні, як переміщуватись, взаємодіяти в лініях, на флангах. Щось вдається, щось – ні, але втома накопичується. Треба було бачити гравців, аби розуміти, у якому стані вони перебували ще вчора. Ви можете мене критикувати… Але тренери по всьому починають говорити про те, що така кількість матчів неприпустима, а гравці, які грають у своїх національних командах, взагалі не мають відпочинку. Безумовно, свіжості нам не вистачало. Щодо Караваєва – ми всі привітали його з забитим голом, дуже важливим. З урахуванням цих обставин, а також того, як складалися події на футбольному полі, можна вважати цей результат непоганим для нас", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, зустріч завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 10 турів УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці чемпіонів із 26 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 20 очок.