Шовковський повторив рекорд Шарана в унікальному рейтингу УПЛ

Матч 17-го туру проти Вереса став для головного тренера Динамо Олександра Шовковського 471-м, проведеним в історії Чемпіонату України сумарно в статусі гравця (426 ігор) та головного тренера (45).

Як пише пресслужба УПЛ, за цим показником Шовковський повторив рекорд Володимира Шарана, в активі якого 265 матчів на тренерському містку та 206 ігор в статусі гравця різних клубів УПЛ.

До топ-10 рейтингу входять й інші головні тренери учасників поточного сезону – Руслан Ротань (Олександрія), Юрій Вернидуб (Кривбас), Сергій Шищенко (Оболонь) та Юрій Максимов (Ворскла).

16 грудня Динамо з мінімальним рахунком переграло Верес. Кияни пішли на зимову перерву на першій позиції з 43 очками в активі.

Раніше Шовковський розповів про можливі підсилення команди в зимове трансферне вікно, зазначивши, що деякі напрацювання в цьому напрямку є.