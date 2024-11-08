Шовковський – про Біловара та Михавка: Вони мають розуміти, де грають
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував розгромну поразку від Ференцвароша в 4 турі Ліги Європи.
Наставник киян відповів на питання кореспондента Megogo невдовзі після завершення поєдинку.
"Команда не зупинилася, команда грала, просто пропустили зовсім необов’язковий гол після своєї помилки, коли виходили в атаку. Кабаєв віддав передгольовий пас у простому моменті.
Як оцінюю гру Біловара та Михавка? Вони грають у Динамо Київ. Молоді, не молоді – ніхто не буде дивитися на це (їхній вік – прим.). Коли ти виходиш на поле, ти приймаєш рішення. Це говорить про твій інтелект гравця. Далі йде розуміння футболу і майстерність.
Вони мають розуміти, де грають. Команда нормально відіграла перший тайм, граючи в меншості. У другому таймі ми все було нормально до того моменту, поки ми не пропустили гол після жахливої помилки. Такі помилки, я вважаю, робити взагалі не можна", – сказав Шовковський.
Зазначимо, що Динамо опинилося в меншості вже на 16-й хвилині після грубого фолу Владислава Дубінчака. Наприкінці першого тайму кияни перехопили ініціативу та навіть двічі влучили в каркас воріт, але по перерві пропустили швидкий гол, після чого вже не змогли повернутися у гру.