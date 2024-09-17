"План Б" в дії: колишня дружина відомого футболіста рятує свої соцмережі оголеним контентом

Ванда Нара, яка відома своїми скандальними стосунками з форвардом Галатасараю Мауро Ікарді, продовжує будувати власну "імперію" в соцмережах.

Після чергового розлучення із футболістом жінка вирішила йому сильно "насолити" тим, що завела другу сторінку в соцмережах Wanda_bad_bitch, а також викладала оголені фото на певну платформу за гроші.

Коли вся ця епопея із розірваними стосунками закінчилися, Ванда почала публікувати багато сімейного контенту, фотографій з дітьми, рекламі пости і тд. Але все це не знаходило свою аудиторію та набирало мало лайків та активності.

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Саме тому жінка прийняла вольове рішення – знову постити нюдси для привернення увагу. І це, звісно ж, спрацювало!

Пости за добу без проблем пробивають поріг у 200 тисяч лайків, а коментарів від прихильників гарного бюста Нари хоч відбавляй.

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Як висновок: повернулися туди, звідки починали. Може ще й чекати на возз’єднання пари Ванда-Ікарді?