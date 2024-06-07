Шість клубів АПЛ мають продати гравців до липня, щоб уникнути фінансових порушень

Челсі, Ньюкасл, Астон Вілла, Евертон, Ноттінгем Форест і Лестер мають продати гравців до кінця червня, щоб уникнути фінансових порушень.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацію джерела, команди можуть завершити звітний період із порушеннями фінансових правил Англійської Прем'єр-ліги. Щоб їх уникнути та запобігти можливим санкціям, клуби мають продати одного-двох гравців до 30 червня.

Зазначається, що відповідні команди повинні довести, що вони зазнали збитків у розмірі не більше 105 мільйонів фунтів стерлінгів за останні три роки (або менше, якщо вони провели частину цього часу за межами елітного дивізіону). У випадку порушень, клубам загрожуватиме відрахування очок.

Варто додати, що за Евертон виступає українець Віталій Миколенко, а за Челсі — Михайло Мудрик.

Нагадаємо, АПЛ в цьому сезоні вже двічі знімала залікові пункти з Евертона за порушення правил фінансового фейр-плея.