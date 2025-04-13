Шевченко висловив співчуття постраждалим та близьким загиблих внаслідок обстрілу Сум

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловив свої співчуття постраждалим та близьким загиблих внаслідок ракетного обстрілу Сум, який стався сьогодні.

Функціонер опублікував допис в Instagram Stories.

"Росія атакувала центр міста Суми сьогодні зранку. Понад 20 людей загиблих та велика кількість поранених.

Мої співчуття сім'ям загиблих та постраждалих внаслідок атаки", – написав Шевченко.

За даними Української правди, наразі відомо про 21 загиблого та понад 80 людей отримали різного ступеня поранення, з яких семеро – діти.

Раніше на черговий терористичний акт росіян відреагували екстенісист Сергій Стаховський та легкоатлетка Ярослава Магучіх.