Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шевченко підписав меморандум про співпрацю з КНУ імені Шевченка

Ігор Чернявський — 2 листопада, 00:15
Шевченко підписав меморандум про співпрацю з КНУ імені Шевченка
УАФ

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко підписав меморандум про співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив Telegram-канал УАФ.

У п’ятницю, 1 листопада, Шевченко та делегація УАФ завітали до Червоного корпусу КНУ, де поспікувалися зі студентами та керівництвом навчального закладу. На зустрічі також був присутній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Українська асоціація футболу запросила студентів до співпраці. Кожен охочий може заповнити форму за посиланням та спробувати потрапити в команду УАФ.

Сергій Ребров Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Золотий м'яч Шевченка визнали одним із найбільш несправедливих в історії
Володарі Золотого м'яча у політиці: від депутатів до президента
Від Войнова до Довбика, від Блохіна до Шевченка. Як українці змагалися й вигравали "Золотий м'яч"
Довбик: Шевченко давав мені певні поради, коли він тренував збірну
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка

Останні новини