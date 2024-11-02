Шевченко підписав меморандум про співпрацю з КНУ імені Шевченка

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко підписав меморандум про співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив Telegram-канал УАФ.

У п’ятницю, 1 листопада, Шевченко та делегація УАФ завітали до Червоного корпусу КНУ, де поспікувалися зі студентами та керівництвом навчального закладу. На зустрічі також був присутній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Українська асоціація футболу запросила студентів до співпраці. Кожен охочий може заповнити форму за посиланням та спробувати потрапити в команду УАФ.