Показав майстерність: Шевченко здолав іноземного блогера у челенджі з прийому м'яча
Президент УАФ Андрій Шевченко взяв участь у челенджі відомого іноземного блогера Мо Аллі.
Легенда Динамо та Мілана записав відео під час перебування у Лондоні, де футбольні ветерани провели виставковий матч із гри у падел.
Шевченко та Аллі вирішили посперечатися, хто з них двох краще приймає мʼяч на груди. Задачу ускладнив той факт, що м'яч був не футбольний, а тенісний, і приземлитися він мав у сміттєвий бак.
Колишній український футболіст переграв блогера у челенджі, набравши більше очок, але і спроб він мав більше. Після протистояння суперники посміхнулися та обійнялися.
Нагадаємо, напередодні президент УАФ прокоментував дії та життя свого колишнього партнера по команді Кахи Каладзе, який наразі є проросійським політиком у грузинській владі.
Раніше Шевченко прокоментував своє ставлення до ексфутболіста Шахтаря Анатолія Тимощука.