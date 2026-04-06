Семеньйо назвав гравця, який найбільше його вразив у Манчестер Сіті

Вінгер Манчестер Сіті Антуан Семеньйо розповів, який одноклубник його найбільше вразив після переходу до "містян".

Його слова передає ESPN.

Футболіст збірної Гани виділив Раяна Шеркі. Він відзначив значний вплив французького півзахисника на гру команди.

"Він один із найкращих у світі. Може зробити з м'ячем буквально все, що значно полегшує моє завдання на полі. Я знаю, що він опуститься вниз, спробує знайти мене за спиною або віддати мені пас у ноги, тому це спрощує мою роботу.

Пам'ятаю свій перший день на тренуванні. Просто дивлячись на деякі його фінти, я подумав: "Хто цей гравець?" Це футболіст найвищого рівня, він дуже креативний з м'ячем, і нам це подобається", – сказав Семеньйо.