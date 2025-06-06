Я хочу грати та перемагати: Шепелєв – про дострокове розірвання контракту з Динамо

Колишній хавбек Динамо Володимир Шепелєв вирішив достроково покинути клуб через брак ігрової практики.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

Він заявив, що хотів грати і не планував залишатися в київському клубі без практики заради фінансової вигоди.

"Ні. Я хочу грати та перемагати завжди, останній час в мене не було багато ігрового часу в Динамо, тому я хотів змінити щось в кращу сторону для себе", – пояснив гравець.

Шепелєв грав за основу Динамо з 2017 по 2024 рік. За цей час він провів 229 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 19 результативних передач. У сезоні 2024/25 він зіграв за киян всього одну хвилину.

Взимку гравець підписав короткостроковий контракт з Олександрією, який завершується 30 червня.