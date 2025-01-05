Агенти півзахисника Динамо готують його повноцінний трансфер в інший клуб – джерело

Півзахисник київського Динамо Володимира Шепелєв пропустив медогляд команди, який передував початку її підготовки до другої частини сезону.

Як інформує Dynamo.kiev.ua, гравець змінить клубну прописку найближчим часом.

Агенти 27-річного футболіста шукають для нього новий клуб. Також зазначається, що це має бути повноцінний трансфер.

У поточному сезоні Шепелєв провів лише 1 хвилину на полі. Transfermarkt оцінює українця в 1 мільйон євро.

Раніше стало відомо, що український захисник Динамо Навін Малиш на правах оренди перейшов до Ворскли. Угода з 21-річним оборонцем розрахована до кінця сезону 2024/25.