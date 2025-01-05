Агенти півзахисника Динамо готують його повноцінний трансфер в інший клуб – джерело
Володимир Шепелєв
ФК Динамо Київ
Півзахисник київського Динамо Володимира Шепелєв пропустив медогляд команди, який передував початку її підготовки до другої частини сезону.
Як інформує Dynamo.kiev.ua, гравець змінить клубну прописку найближчим часом.
Агенти 27-річного футболіста шукають для нього новий клуб. Також зазначається, що це має бути повноцінний трансфер.
У поточному сезоні Шепелєв провів лише 1 хвилину на полі. Transfermarkt оцінює українця в 1 мільйон євро.
Раніше стало відомо, що український захисник Динамо Навін Малиш на правах оренди перейшов до Ворскли. Угода з 21-річним оборонцем розрахована до кінця сезону 2024/25.