Шелаєв: Якби Україна виступала в оптимальному складі, то можна було б назвати нас фаворитами

Колишній гравець національної збірної України з футболу Олег Шелаєв вважає, що збірна Україна не буде фаворитом у протистоянні з Грузією у Лізі націй УЄФА.

Його слова передає Sport.ua.

"Якби українці виступали в оптимальному складі, то можна було саме їх назвати фаворитами. Все ж, кадрові втрати в наших відчутні, так, є кваліфіковані дебютанти, проте їм потрібен час, аби вони стали своїми в головній команді країни й претендували на провідні ролі. До того ж зі стратегічного погляду в вигіднішому становищі грузини, які лідирують і їх сьогодні влаштує навіть нічия. Тому вони будуть діяти у своїй улюбленій манері – від оборони, розраховуючи на швидкісні маневри своєї групи атаки. Буде складний поєдинок для обох збірних за рівних шансів. Ось чому, на мій погляд, все закінчиться підписанням мирної угоди – 1:1", – сказав Шелаєв.

Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію. Раніше своїми прогнозами поділилися Ігор Худоб'як та Андрій Телесненко.

Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.