Шокуючий аудит, інновації та реформа Кубку: що відбувалося на конгресі УАФ

У п'ятницю, 25 квітня, у Києві відбувся Конгрес Української асоціації футболу.

Найбільше пожвавлення передбачувано викликав аудит роботи минулої команди на чолі з Андрієм Павелком. Також Конгрес УАФ, традиційно, пройшов в атмосферній обстановці, з великою кількістю зірок минулих років і запрошених гостей.

Живий, незважаючи ні на що

Відкриваючи цьогорічний Конгрес президент УАФ Андрій Шевченко зауважив, що ми пережили важкий рік, перерахувавши найтрагічніші моменти, пов'язані з обстрілами великих міст російськими військами. Також він згадав про сьогоднішній день жалоби в столиці, де напередодні від російського ракетного удару загинули 12 осіб. Делегати Конгресу вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання.

Представники ФІФА та УЄФА, уже традиційно, вітали учасників Конгресу онлайн. За що їм дорікнув Шевченко, який наголосив на тому факті, що десятки глав іноземних держав уже побували в Україні під час повномасштабного вторгнення. Голова УАФ вкотре запросив очільників європейського та світового футболу відвідати Україну.

Також багато йшлося про представників українського футболу в лавах ЗСУ, де зараз перебувають у великій кількості колись гравці, тренери, судді... Усі вони змінили бутси на берці, а футбольне поле на фронт, відстоюючи незалежність своєї країни. На жаль, багато хто з них залишився на цій війні назавжди...

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Але, український футбол живий, незважаючи ні на що. Наша національна збірна регулярно бере участь у Євро, Лізі націй, відбірковому турнірі ЧС, а провідні клуби країни – в єврокубках, включно з найпрестижнішою Лігою чемпіонів. Велика кількість гравців гідно представляють вітчизняний футбол і в провідних клубах Європи, виступаючи в чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії...

Водночас, клуби та збірні країни-агресора, чоловічі та жіночі, різного віку відсторонені від участі в міжнародних турнірах. Як зазначив сьогодні Шевченко, "ми й надалі боротимемося за повне відсторонення росіян, поки триває війна".

Нарешті, що найголовніше, у нас широко розвинена система дитячого футболу. І йдеться не тільки про професійні академії, на кшталт Динамо і Шахтаря, а насамперед про масовий футбол. Так, нинішнього року було запущено програму "Шкільний м'яч" за аналогією зі "Шкіряним м'ячем", який усі любителі футболу чудово пам'ятають із дитинства.

Змагання, що мають статус всеукраїнських, проводяться з метою підвищення масовості дитячого футболу в Україні, організації фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи в закладах загальної середньої освіти, зміцнення здоров'я учнів, залучення їх до регулярних занять футболом, популяризації та розвитку футболу, а також, виявлення здібних футболістів. Змагання проводяться серед команд, сформованих з учнів закладів загальної середньої освіти.

Зникло понад 1,7 млрд гривень

Найбільше пожвавлення в залі викликав виступ представника аудиторської фірми AC Crowe Ukraine. Вона була залучена новим керівництвом УАФ для проведення всебічного аудиту організації. У підсумку, фірма нарахувала 1 702,4 млн гривень збитків за період діяльності керівництва Павелка. Раніше Чемпіон докладно розповідав про цю справу. Сьогодні інформація була офіційно озвучена на Конгресі асоціації.

Варто зазначити, що для додаткової перевірки діяльності, УАФ замовила також звіт від іншої аудиторської компанії. Другий аудит показав втрати 1 мільярд 682 мільйони гривень. Уже після завершення Конгресу Андрія Шевченка попросили прокоментувати озвучену інформацію про аудит.

"Я скажу, що ми зробили все, щоб зібрати будь-яку інформацію, яка стосується цієї справи. Усе, що в обох аудитах, потрібно правильно оцінити, подивитися. Чи можна повернути гроші? Ми будемо над цим працювати. Ми однозначно будемо направляти запит до компетентних органів, які такими питаннями займаються".

А коментуючи чутки про те, що хтось із команди УАФ якимось чином пов'язаний з аудиторськими компаніями, Шевченко відповів однозначно:

"З моєї команди, моїх віцепрезидентів, ніхто не пов'язаний жодним чином".

"Цифрові інновації та реформа Кубку"

Говорячи про пріоритети на 2025-й рік президент УАФ зазначив:

"Серед головних цілей на цей рік – цифрові інновації в українському футболі, центр розвитку футболу, нові партнерські проєкти та оновлений формат Кубка України", – повідомив Шевченко.

Голова Асоціації заявив, що роботу над оновленим форматом Кубку України вже наступного сезону-2025/26 веде спеціальна комісія УАФ. Головна зміна торкнеться команд елітного дивізіону УПЛ – вони починатимуть свій шлях зі стадії 1/16 або 1/32 фіналу.

Боротися за місце у Виконкомі УЄФА

Під час спілкування з пресою після Конгресу Шевченко розповів і про свій особистий програш – на виборах до Виконкому УЄФА.

"По-перше, хочу подякувати всім, хто мене висунув на вибори до Виконкому УЄФА. По-друге, хочу подякувати всім країнам, які мене підтримали. Ті країни, які мене підтримували, вони підтримували, перш за все, Україну. Підтримували в протистоянні з Росією, тому що ми робили все, щоб не повертати Росію в спорт, у футбол. На жаль, є й ті сили, які роблять усе, щоб України не було у Виконкомі УЄФА. Сили у футболі. Чи можна боротися з ними? Ми все можливе робимо, ми боремося".

Легенди серед почесних гостей

Крім самого Шевченка з уславлених футболістів минулих років на Конгресі були помічені ще два володарі "Золотого м'яча" найкращому футболісту Європи різних років Олег Блохін та Ігор Бєланов. Також був і партнер Шевченка по зірковому Динамо кінця 90-х, а нині головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.

А ось Володимир Мунтян не зміг прийти через проблеми зі здоров'ям, хоча його дуже чекали. У підсумку, обмежилися оголошенням про те, що семиразовий чемпіон СРСР, володар Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року отримає свою заслужену нагороду "Легенда футболу" пізніше.

Також відзнакою "Легенда футболу" посмертно нагороджено видатного журналіста та коментатора Сергія Савелія. Його нагороду отримав син.

А ось хто з'явився в залі зовсім несподівано, так це... тенісист Сергій Стаховський. На запитання Чемпіона про причину появи на конгресі футбольної асоціації відомий тенісист не без посмішки відповів:

"Я теж є великим фанатом футбольної збірної України, київського Динамо. Для мене велика честь відвідати такий захід, побачити, як все у футболі функціонує. Хочеться бути в курсі того, як це відбувається в інших видах спорту, знати куди і як воно рухається, підтримати Андрія Миколайовича в його спробі і прагненні змінити український футбол. Зробити велику справу в умовах повномасштабного вторгнення, коли спорт не є пріоритетним завданням".

А на запитання про те, що, напевно, в підрозділі у Стаховського є футболісти, Сергій відповів: