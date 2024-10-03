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Щенсний назвав людину, яка найбільше посприяла його поверненню у футбол

Андрій Яросименко — 3 жовтня, 08:35
Щенсний назвав людину, яка найбільше посприяла його поверненню у футбол
Войцех Щенсний
Associated Press

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний розповів, що нападник каталонців Роберт Левандовський зіграв ключову роль у його повернення у футбол.

Слова поляка передає 101 great goals.

"Левандовський був першою людиною, яка подзвонила мені, щоб подумати про можливість повернутися у футбол, оскільки я пішов на пенсію.

Спочатку я не був готовий до нових викликів, тому я поговорив зі своєю родиною та друзями, і всі сказали мені, що було б помилкою не прийняти цю пропозицію. Ось чому Роберт відіграв дуже важливу роль, тому що він був людиною, яка мала ідею переконати мене.

Чесно кажучи, я був готовий піти на пенсію. Я був би щасливий в такому випадку, але, у перші два дні в Барселоні я побачив, як люди ставляться до мене і як це важливо для них, я відчуваю гордість бути частиною цієї сім'ї", – сказав Щенсний.

Нагадаємо, наприкінці серпня воротар завершив футбольну кар'єру. Однак після травми Марка-Андре тер Штегена він прийняв пропозицію "синьо-гранатових" та приєднався до клубу на правах вільного агента.

Зазначимо, що Щенсний провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Роберт Левандовський Войцех Щенсний

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