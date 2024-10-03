Щенсний назвав людину, яка найбільше посприяла його поверненню у футбол

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний розповів, що нападник каталонців Роберт Левандовський зіграв ключову роль у його повернення у футбол.

Слова поляка передає 101 great goals.

"Левандовський був першою людиною, яка подзвонила мені, щоб подумати про можливість повернутися у футбол, оскільки я пішов на пенсію.

Спочатку я не був готовий до нових викликів, тому я поговорив зі своєю родиною та друзями, і всі сказали мені, що було б помилкою не прийняти цю пропозицію. Ось чому Роберт відіграв дуже важливу роль, тому що він був людиною, яка мала ідею переконати мене.

Чесно кажучи, я був готовий піти на пенсію. Я був би щасливий в такому випадку, але, у перші два дні в Барселоні я побачив, як люди ставляться до мене і як це важливо для них, я відчуваю гордість бути частиною цієї сім'ї", – сказав Щенсний.