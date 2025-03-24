Щенсний веде перемовини з Барселоною щодо про продовження контракту

Голкіпер Барселони Войцех Щенсний веде перемовини з каталонським клубом щодо продовження контракту.

Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, поляк обговорює угоду за схемою 1+1.

Зазначається, що 34-річний воротар добре освоївся у Барселоні, тож хоче грати в команді надалі. Також рівнем гри голкіпера задоволений головний тренер клубу Ганс-Дітер Флік.

Барселона підписала досвідченого польського воротаря на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

"Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.