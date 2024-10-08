Захисник Реала Мілітао отримав м’язову травму

Центральний захисник Реала Едер Мілітао отримав м’язову травму.

Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

За їхньою інформацією, у Мілітао пошкодження чотириголового м’яза лівої ноги. Прогнозується, що відновлення 26-річного гравця займе 10 днів. Це означає, що він зможе взяти участь в наступному матчі Реала в Ла Лізі проти Сельти, який відбудеться 19 жовтня.

Збірній Бразилії у матчах відбору до ЧС-2026 проти Чилі на Перу (11 та 16 жовтня відповідно) Мілітао не допоможе.

У нинішньому сезоні на рахунку Мілітао 11 матчів за Реал в усіх турнірах. У них захисник відзначився одним голом та одним асистом.

Раніше "Вершкові" на рік втратили правого вінгбека Дані Карвахаля, у якого розрив хрестоподібних зв’язок коліна.