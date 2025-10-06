Вінгер Наполі Маттео Політано пропустить жовтневі матчі збірної Італії у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє La Repubblica.

Політано отримав травму в матчі шостого туру Серії А проти Дженоа (перемога 2:1). Замість нього головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо довикликав у збірну іншого гравця Наполі – флангового захисника Леонардо Спінаццолу. 32-річний захисник востаннє грав за "Скуадру адзурру" ще у червні 2023 року.

11 і 14 жовтня збірна Італії проведе два матчі відбору до ЧС-2026 – проти Естонії та Ізраїлю відповідно.

Нагадаємо, у вересні Політано продовжив контракт із Наполі до літа 2028 року. В поточному сезоні на його рахунку 1 асист у 8 матчах у всіх турнірах.