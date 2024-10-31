Шарій: Чому на матчі Ворскла – Динамо не було системи VAR?

Колишній форвард полтавської Ворскли Іван Шарій не розуміє, чому на матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу між київським Динамо та полтавською Ворсклою не було системи відеоповторів, адже у поєдинку було декілька суперечливих моментів.

Його слова передає UA-Футбол.

"По грі Ворскла нічим не поступалась Динамо. Полтавці повели в рахунку, однак невдовзі у їхні ворота був призначений пенальті. Особливих моментів у Динамо не було. А другий гол стався після помилки молодого воротаря Ісенка. До речі, мені не зрозуміло, чому на центральному кубковому матчі двох представників УПЛ не було системи VAR? Адже суперечливі моменти трапляються майже у кожній грі. В інших країнах система відеодопомоги арбітрам на кубкових матчах є, а у нас чомусь немає.

А між тим у додатковий час був неоднозначний момент, коли Динамо забивало другий м’яч у ворота полтавців. Невідомо, чи не знаходився Ванат в офсайді під час взяття воріт. Був би VAR, то всі побачили б повтор і ніяких питань не виникало б. Як і в епізоді, коли були суперечки щодо потрапляння м’яча в руку. Знову ж таки: наявність VAR прояснила б ситуацію. А так… Не розумію цього", – сказав Шарій.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою динамівців. Вирішальний гол в першому овертаймі забив Владислав Ванат. З результатами усіх матчів 1/8 фіналу Кубку України можна ознайомитись ТУТ.