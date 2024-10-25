Шаран: Динамо готується до гри проти Шахтаря

Український тренер Володимир Шаран вважає, що київське Динамо не грало в Лізі Європи проти Роми основним складом, адже кияни готуються до Класичного проти Шахтаря.

Його слова передає Футбол 2.0.

"Результат у матчі справедливий. Я вважаю, що Динамо готується до Шахтаря і виявляється, що головна їхня мета – це повернути собі чемпіонство в УПЛ. Я був дуже здивований щодо складу, зокрема через схему, бо кияни ніколи не грали за такого розташування гравців. В захисті грали надійно, грали непогано, але і Рома нічого не створила. Повторюся, я вважаю, що керівництво ухвалило рішення залишити всі сили на Шахтар, щоб обіграти їх у неділю", – сказав Шаран.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.

Нагадаємо, гра 11 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 27 жовтня, у Києві. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.