Шапаренко та Шацьких: легенда Динамо не заперечує стосунки, а друзі ненароком розкривають правду

4 жовтня півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко святкує 26-річчя.

До київського клубу він приєднався у червні 2015-го, а через 2 роки дебютував за основну команду. Шапаренко став другим наймолодшим автором гола в історії елітного дивізіону України з футболу — забив 30 травня 2015 року в матчі з Олімпіком у віці 16 років і 238 днів.

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Разом з киянами він ставав чемпіоном України 2020/21, володарем Кубка України сезону 2019/20 і 2020/21, а також володарем Суперкубка України 2018, 2019 та 2020 років.

Шапаренко все ще є ласим шматочком для європейських команд. Чутки сватали центрального півзахисника збірної України навіть до клубів АПЛ.

Однак в одному з інтерв'ю власник Динамо Ігор Суркіс заявив, що 10-й номер коштує 300 мільйонів. Тож футболіст все ще залишається у складі киян.

Шапаренко досить замкнутий та небагатослівний, зазвичай у спілкуванні зі ЗМІ обмежується коротенькими, загальними фразами. Не менш закритою є і тема його особистого життя, яку футболіст не виставляє напоказ.

У 2023 році з’явилися чутки, що Шапаренко нібито зустрічається із Христиною Шацьких, донькою легендарного нападника Динамо Максима Шацьких. Однак перші натяки були ще влітку 2022 року. Тоді Микола "спалився", залишивши коментарі під фото дівчини в Instagram.

Звичайні емодзі, але, всі розуміють, що футболісти такого рівня просто так не коментують світлини. Тож, варто було задуматися ще тоді. Або, можливо, це дружба?

Вперше Миколу та Христину помітили разом на поєдинку Динамо — Чорноморець у 2023 році. Вони потрапили в об'єктиви телекамер під час трансляції матчу УПЛ.

Давно можна було помітити, що Шапаренко у добрих дружніх стосунках із захисником Динамо Владиславом Дубінчаком. Вони часто проводять час разом поза межами футбольного поля.

Дружина Влада, Мирослава, модель, фотографиня та власниця бренду одягу, яка активно веде соцмережі. Тож, одного разу вона опублікувала світлину у своєму Telegram-каналі, на якій Микола та Христина сидять поруч у закладі. Однак незабаром Мирослава це фото видалила.

Заради Шапаренка Христина переїхала до Києва з-за кордону, про це повідомив її батько в одному із інтерв’ю. Він зізнався, що був проти, але заперечити не зміг.

"У неї хлопець в Києві. Вона категорично не хоче їхати і залишати його. Він – футболіст. Вона сказала: "Ні, я його не залишу і нікуди не поїду". А змусити її я не можу".

Після цього журналіст намагався дізнатися, хто цей футболіст, але Шацьких відповів, що на все свій час. Після того, як прозвучала фраза: "Вашу доньку Христину помічали на матчах Динамо разом з Миколою Шапаренком" легенда коротко та зрозуміло відповів:

"Бачите, від вас нічого не приховаєш".

На чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині дівчина й сама не стала приховувати. Вона відвідала поєдинок збірної України зі Словаччиною в Дюссельдорфі. На матч Христина прийшла у футболці під номером 19. Саме цю цифру отримав Шапаренко у збірній.

Нещодавно красуня поділилася фото своєї собаки та залишила цікавий підпис. Невже натяк?

"У всіх народжуються діти, а в мене собака з власним автокріслом".

Наразі пара офіційно не оголошувала про стосунки та й спільних фото у соцмережах немає, проте безліч моментів вказують на те, що вони й справді разом.

Зазначимо, що Христина закінчила школу естрадного мистецтва. Дівчина Шапаренка займалася акробатикою, гімнастикою, ходила на танці, а серед її хобі – гра на фортепіано та вокал.

У 2017-му Шацьких навіть виступала на концерті на честь відкриття ТРЦ у Києві. Нещодавно дівчина заснувала свій бренд одягу SHATSKI.