Шапаренко: Нам вдалось реалізувати нашу ідею на полі
Півзахисник збірної України Микола Шапаренко вважає, що команда виконала план на гру з Німеччиною (0:0).
Про це футболіст розповів у коментарі УАФ.
"Дуже важка гра. Німеччина дуже сильна команда, проти них дуже складно було взаємодіяти. Ми грали у п'ять захисників, щоб не давати їм простору і намагалися їх накривати від своєї половини.
Ми мали гарні контратаки, добре вибігали наші вінгери. Створювали моменти, але десь не вистачило реалізації.
План на гру? Нам вдалось реалізувати нашу ідею на полі. Добре рухались, компактно. Вважаю, що ми виконали план на гру", — сказав Шапаренко.
Микола розпочав матч у стартовому складі та залишив поле на 73-й хвилині, його замінив Георгій Судаков.
"Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).
На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.