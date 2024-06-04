Шапаренко: Нам вдалось реалізувати нашу ідею на полі

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко вважає, що команда виконала план на гру з Німеччиною (0:0).

Про це футболіст розповів у коментарі УАФ.

"Дуже важка гра. Німеччина дуже сильна команда, проти них дуже складно було взаємодіяти. Ми грали у п'ять захисників, щоб не давати їм простору і намагалися їх накривати від своєї половини.

Ми мали гарні контратаки, добре вибігали наші вінгери. Створювали моменти, але десь не вистачило реалізації.

План на гру? Нам вдалось реалізувати нашу ідею на полі. Добре рухались, компактно. Вважаю, що ми виконали план на гру", — сказав Шапаренко.