Всі бачили м’яч у сітці: Шапаренко змарнував вбивчий шанс у дебюті матчу з Чехією

Микола Шапаренко й сам не повірив у те, що сталося. Але це не нічний кошмар – на перших хвилинах проти Чехії півзахисник збірної України не зміг влучити по пустих воротах із вбивчої позиції.

Михайло Мудрик видав блискавичний рейд лівим флангом і прострілив на 11 метрів, Артем Довбик "потягнув" за собою захисника та звільнив простір для Шапаренка. Але той надто високо підійняв м’яч і пустив його вище воріт.

Не забиваєш ти – забивають тобі. На 18-й хвилині гри Лукаш Черв потужним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у ближній нижній кут воріт. Але це найгірше, що сталося в цьому епізоді – після брутального зіткнення з Томашем Соучеком моторошної травми зазнав Олексій Гуцуляк. Вінгера збірної України винесли з поля на ношах, його відразу замінив Олександр Зубков.