Зіткнення під час кутового: гравець збірної України на ношах залишив поле у грі з Чехією

Вінгер збірної України Олексій Гоцуляк вимушений був покинути поле у матчі проти Чехії на ношах.

Під час подачі з кутового на 19 хвилині він зіштовхнувся з Томашем Соучеком. Гравець Полісся упав на поле і на деякий час завмер, лежачи на газоні.

Під час цієї подачі "синьо-жовті" пропустили – забив Черв.

На допомогу Гоцуляку відразу на поле вибігли лікарі. Сергій Ребров вирішив замінити футболіста. Замість нього на поле вийшов Олександр Зубков.

Матч Україна – Чехія розпочався о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведить для вас текстовий онлайн зустрічі.