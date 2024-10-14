Зіткнення під час кутового: гравець збірної України на ношах залишив поле у грі з Чехією
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Вінгер збірної України Олексій Гоцуляк вимушений був покинути поле у матчі проти Чехії на ношах.
Під час подачі з кутового на 19 хвилині він зіштовхнувся з Томашем Соучеком. Гравець Полісся упав на поле і на деякий час завмер, лежачи на газоні.
Під час цієї подачі "синьо-жовті" пропустили – забив Черв.
На допомогу Гоцуляку відразу на поле вибігли лікарі. Сергій Ребров вирішив замінити футболіста. Замість нього на поле вийшов Олександр Зубков.
Матч Україна – Чехія розпочався о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведить для вас текстовий онлайн зустрічі.