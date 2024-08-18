Ямал близький до того, щоб стати найкращим молодим гравцем Ла Ліги 21 сторіччя

17-річний лідер каталонської Барселони Ламін Ямал наблизився до того, щоб стати найкращим футболістом до 18 років у Ла Лізі за системою гол+пас.

Про це повідомляє OptaJose.

У поєдинку 1 туру іспанського чемпіонату вінгер відзначився результативною передачею. Тепер у нього 10 результативних дій в Ла Лізі (5 голів та 5 асистів).

Лише Боян Кркіч (10 голів та 4 передачі) та Ансу Фаті (11 та 1) більше разів відзначалися результативними діями у 21 сторіччі. Проте Ямалу до 18 років залишилося ще майже 11 місяців.

10 - Lamine Yamal has been involved in 10 goals in 38 games in @LaLigaEN (five goals and five assists); only Bojan Krkić (13, 10 and three) and Ansu Fati (12, 11 and one) were involved in more goals before the age of 18 in the competition in the entire 21st century.



Jewel. pic.twitter.com/WNGLa59wyL — OptaJose (@OptaJose) August 17, 2024

Зазначимо, що цей асист допоміг "блаугранас" вирвати перемогу над Валенсією. Це лише 2 матч 1 туру Прімери, який завершився чиєюсь звитягою. Другим був поєдинок Сельти проти Алавеса, проте там вирішальний гол забили на останніх хвилинах зустрічі. Решта ігор завершилися внічию.

Нагадаємо, Ямал вважається майбутньою суперзіркою футболу. Нещодавно 17-річний гравець встановив рекорд порталу Transfermarkt.