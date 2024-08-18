Ямал близький до того, щоб стати найкращим молодим гравцем Ла Ліги 21 сторіччя
17-річний лідер каталонської Барселони Ламін Ямал наблизився до того, щоб стати найкращим футболістом до 18 років у Ла Лізі за системою гол+пас.
Про це повідомляє OptaJose.
У поєдинку 1 туру іспанського чемпіонату вінгер відзначився результативною передачею. Тепер у нього 10 результативних дій в Ла Лізі (5 голів та 5 асистів).
Лише Боян Кркіч (10 голів та 4 передачі) та Ансу Фаті (11 та 1) більше разів відзначалися результативними діями у 21 сторіччі. Проте Ямалу до 18 років залишилося ще майже 11 місяців.
Зазначимо, що цей асист допоміг "блаугранас" вирвати перемогу над Валенсією. Це лише 2 матч 1 туру Прімери, який завершився чиєюсь звитягою. Другим був поєдинок Сельти проти Алавеса, проте там вирішальний гол забили на останніх хвилинах зустрічі. Решта ігор завершилися внічию.
Нагадаємо, Ямал вважається майбутньою суперзіркою футболу. Нещодавно 17-річний гравець встановив рекорд порталу Transfermarkt.