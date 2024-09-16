Тренер Вереса: Ми вже вкотре не можемо провести матч цілісно

Головний тренер Вереса Олег Шандрук вважає, що грі його команди не вистачає стабільності впродовж усіх 90 хвилин.

Про це він сказав після виїзного матчу проти Полісся, в якому його команда забила швидкий гол, але в другому таймі дозволила зробити камбек. Слова Шандрука наводить офіційний сайт Вереса.

"Хороший перший тайм у нашому виконанні. Результат на табло відповідав ходу гри на полі. Можливо, ми менше володіли м’ячем, але мали хороші нагоди і вцілому контролювали гру. Могли робити рахунок комфортнішим.

Наша проблема - ми вже вкотре не можемо провести матч цілісно. Трапляються провали: або на початку тайму, або в середині. Коли зможемо цілісно упродовж усіх дев’яноста хвилин демонструвати те, що зараз демонструємо на певних відрізках матчу – тоді зможемо сподіватися на більше.

Є дуже хороші відрізки. Усі наші матчі мають дуже хороші відрізки. На жаль, зараз це відрізки. Коли це будуть хороші матчі – буде зовсім інший результат", – сказав Шандрук.