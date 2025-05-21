Емоції перед фіналом зашкалюють: фанати Тоттенгема та МЮ влаштували масову бійку на вулицях Більбао
Перед довгоочікуваним фіналом Ліги Європи між Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед емоції вийшли з-під контролю: вулиці іспанського Сан-Себастьяна стали ареною справжньої фанатської війни.
Попри святковий настрій у Більбао, де зібралося понад 70 тисяч фанатів обох команд, неподалік, у Сан-Себастьяні, відбулася масова бійка.
У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як десятки фанатів Ман Юнайтед і Тоттенгема кидаються одне в одного пляшками, урнами та навіть терасними столами.
Бійка спалахнула вчора на вулиці Фермін Кальбетон близько 21:20. За словами очевидців, конфлікт почався з криків та образ, які швидко переросли в справжнє побоїще.
На місце події оперативно прибули кілька патрулів поліції, які взяли ситуацію під контроль. Попри серйозний хаос, арештів не відбулося. Декілька осіб отримали медичну допомогу, однак госпіталізація не знадобилася.
Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Тоттенгем – Манчестер Юнайтед пролунає о 22:00 за Києвом. На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція гри.