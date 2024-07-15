Шакірі завершив легендарну міжнародну кар'єру

32-річний півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі завершив міжнародну кар'єру.

Про це повідомила пресслужба "хрестоносців".

125 Games

7 Tournaments

32 Goals (most of them bangers)

34 Assists



DANKE/MERCI/GRAZIE @XS_11official pic.twitter.com/vtvcS3RYV5 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 15, 2024

Загалом, Джердан відіграв 125 матчів, забив 32 голи та віддав 34 результативні передачі за національну команду. Він є єдиним швейцарцем, який брав участь на семи великих міжнародних турнірах.

Нагадаємо, Шакірі став першим футболістом, який забив на трьох останніх чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи (2014, 2018, 2022 та 2016, 2020, 2024).