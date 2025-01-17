Дворазовий переможець Ліги чемпіонів став міноритарним акціонером скромного швейцарського клубу

Відомий швейцарський футболіст Джердан Шакірі, який у складі Баварії та Ліверпуля ставав переможцем Ліги чемпіонів, став міноритарним акціонером команди Рапперсвіль-Йона.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Команда зараз виступає у Promotion League, яка є третьою за силою лігою Швейцарії. У сезоні 2016/17 клуб Рапперсвіль здобув путівку до другого дивізіону, але через два роки вилетів.

"Вирішивши приєднатися до Рапперсвіль-Йони, адже хочу підготуватися до свого шляху після завершення кар’єри. Це включає знайомство зі структурою клубу, ознайомитися як все працює", – сказав Шакірі.

Рапперсвіль нічого не повідомив про те, наскільки Шакірі бере участь у "повсякденних справах" у команді, та який відсоток у клубі він тримає. Його прихід був обговорений разом зі Швейцарською футбольною лігою. Сторони виявили, що конфлікту інтересів немає.

33-річний Шакірі влітку підписав трирічний контракт із Базелем, вихованцем якого він є. Також грав за Інтер, Сток Сіті, Ліон та Чикаго Файр.

Джердан провів за збірну країни 125 поєдинків та забив 32 голи. Зараз портал Transfermarkt оцінює досвідченого вінгера в 2 млн євро.