Легенда збірної Швейцарії повернувся у Базель

32-річний швейцарський півзахисник Джердан Шакірі підписав контракт з Базелем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали угоду, розраховану до літа 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Шакірі є вихованцем Базеля, кольори якого він захищав до 2012 року. Далі він виступав за Баварію, Інтер, Сток Сіті, Ліверпуль та Ліон. Останнім клубом Джердана був Чикаго Файр, який напередодні оголосив про припинення співпраці з гравцем.

Нагадаємо, Шакірі став першим футболістом, який забив на трьох останніх чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи (2014, 2018, 2022 та 2016, 2020, 2024).

Базель наразі посідає сьоме місце у чемпіонаті Швейцарії після чотирьох зіграних турів. Наступний матч команда зіграє 17 серпня проти Зюбінгена у межах кубку країни.