Клуб MLS розірвав контракт із зіркою збірної Швейцарії

Вінгер збірної Швейцарії Джердан Шакірі покинув клуб MLS Чикаго Файр.

Про це вказано на сайті команди.

Сторони домовилися припинити співпрацю за обопільною згодою сторін. Шакірі перейшов до американського клубу на початку 2022 року. Чикаго заплатив за футболіста Ліону 7 млн евро.

За Чикаго Джердан у всіх турінірах за цей час відіграв 75 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 20 результативних передач.

На клубному рівні також виступав за Базель, Баварію, Інтер, Сток Сіті, та Ліверпуль. На рахунку Шакірі 32 голи за 125 поєдинків у складі збірної Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ветеран збірної Хорватії Марцело Брозович оголосив про завершення своєї міжнародної кар'єри.