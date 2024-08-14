Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб MLS розірвав контракт із зіркою збірної Швейцарії

Руслан Травкін — 14 серпня, 19:32
Клуб MLS розірвав контракт із зіркою збірної Швейцарії
x.com/ChicagoFire. Джердан Шакірі

Вінгер збірної Швейцарії Джердан Шакірі покинув клуб MLS Чикаго Файр.

Про це вказано на сайті команди.

Сторони домовилися припинити співпрацю за обопільною згодою сторін. Шакірі перейшов до американського клубу на початку 2022 року. Чикаго заплатив за футболіста Ліону 7 млн евро.

За Чикаго Джердан у всіх турінірах за цей час відіграв 75 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 20 результативних передач.

На клубному рівні також виступав за Базель, Баварію, Інтер, Сток Сіті, та Ліверпуль. На рахунку Шакірі 32 голи за 125 поєдинків у складі збірної Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ветеран збірної Хорватії Марцело Брозович оголосив про завершення своєї міжнародної кар'єри.

MLS Джердан Шакірі

MLS

Інтер Маямі без Кривцова і Мессі в меншості здолав Торонто в 1/16 Кубку ліг
До Мессі, але не зовсім. Марко Ройс визначився з новим клубом
Мессі та Суарес пропустять Матч усіх зірок МЛС
Сваток з українським прапором з’явився на презентації в Остіні
Лікуватиметься разом з Мессі: Кривцов не зміг дограти перший тайм матчу проти Торонто через травму

Останні новини