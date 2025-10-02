Шахтар готує покращено пропозицію щодо 17-річного півзахисника Греміо

Шахтар не відмовився від трансферу 17-річного атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека.

Про це повідомляє ESPN.

"Гірники" визначили підписання Меки, як один зі своїх пріоритетів та представлять покращену трансферну пропозицію.

Раніше Греміо відмовився продавати гравця за 15 млн євро. Його клаусула – 50 мільйонів євро, контракт діє до кінця 2027 року.

Зазначається, що сам футболіст не впевнений у переході в український клуб. Він надає перевагу грі у великому європейському футбольному клубі. Зокрема Інтер, Арсенал та Боруссія Дортмунд стежать за гравцем вже кілька місяців.

У випадку трансферу гравець зможе приєднатися до Шахтаря тільки влітку 2026 року, після того, як йому виповниться 18 років. Контракт футболіста з Греміо розрахований до літа 2027 року.

Габріел Мека почав виступати за першу команду Греміо в січні 2025 року. Він зіграв у двох матчах 30 січня та 1 лютого, після чого повернувся до колективу U-20.