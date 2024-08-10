Карпати оголосили про оренду перспективного гравця Шахтаря

Карпати орендували атакувального півзахисника Шахтаря Олега Очеретька.

Про львівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Орендна угода між Карпатами та Шахтарем розрахована до кінця сезону-2024/25.

Очеретько є вихованцем донецького клубу, за першу команду "гірників" провів 18 матчів, у яких зміг відзначитися одним голом та одним асистом. Раніше Олега вже віддавали в оренду — Маріуполю та Дніпру-1.

21-річний хавбек викликався до юнацьких збірних України різних вікових груп. Минулого місяця новачок Карпат узяв участь у всіх трьох матчах команди Руслана Ротаня на Олімпіаді в Парижі.