Шахтар на зимових зборах проведе спаринг із норвезьким клубом

Донецький Шахтар на зимових зборах у наступному році зіграє контрольний матч із клубом Хам-Кам.

Про це повідомляє офіційний сайт норвезької команди.

Зустріч має відбутися 8 лютого 2025-го року в Туреччині. Місце проведення – стадіон "Мардан" (Аксу, Анталія).

Зазначимо, що Хам-Кам посів 12-те місце у чемпіонаті Норвегії (чемпіонат там вже завершився), зберігши місце у вищому дивізіоні.

Нагадаємо, сьогодні, о 18:00 Шахтар на виїзді зіграє проти Полісся в межах 17 туру УПЛ.