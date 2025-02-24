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Шахтар відмовив двом бразильським клубам в оренді свого вінгера

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 22:18
Шахтар відмовив двом бразильським клубам в оренді свого вінгера
Егіналдо
ФК Шахтар Донецьк

Сан-Паулу і Корінтіанс проявляли інтерес до лівого вінгера Шахтаря Егіналдо.

Про це повідомив журналіст Вене Касагранде

За його інформацією, обидва бразильські клуби хотіли безкоштовно орендувати гравця "гірників" з правом викупу, однак отримали відмову.

Шахтар придбав Егіналдо влітку 2023 року за 3,5 мільйони євро у Васко да Гама. У поточному сезоні він забив за донецький клуб 2 голи та віддав 2 асисти у 22 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, Шахтар у 18 турі УПЛ переграв Лівий Берег.

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Егіналдо

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