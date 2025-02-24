Шахтар відмовив двом бразильським клубам в оренді свого вінгера

Сан-Паулу і Корінтіанс проявляли інтерес до лівого вінгера Шахтаря Егіналдо.

Про це повідомив журналіст Вене Касагранде

За його інформацією, обидва бразильські клуби хотіли безкоштовно орендувати гравця "гірників" з правом викупу, однак отримали відмову.

Corinthians e São Paulo buscaram, recentemente, o Shaktar Donetsk para tentar a contratação do atacante Eguinaldo por empréstimo, sem custo, e com opção de compra. O time ucraniano não aceitou ceder o jogador brasileiro neste modelo de negócio. pic.twitter.com/iN2nScJ1jJ — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 24, 2025

Шахтар придбав Егіналдо влітку 2023 року за 3,5 мільйони євро у Васко да Гама. У поточному сезоні він забив за донецький клуб 2 голи та віддав 2 асисти у 22 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, Шахтар у 18 турі УПЛ переграв Лівий Берег.