Стало відомо, коли Шахтар дограє матч проти Болоньї у Юнацькій лізі УЄФА

Матч 1 туру загального етапу Юнацької ліги УЄФА Болонья U-19 – Шахтар U-19 буде дограно сьогодні, 19 вересня.

Про це повідомляє Tutto Mercato.

Зазначимо, що вчора, 18 вересня зустріч була перервана за 8 хвилин після початку матчу через сильну зливу.

Догравання поєдинку розпочнеться – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 18 серпня, донецький Шахтар зіграв внічию з Болоньєю у матчі 1 туру Ліги чемпіонів (0:0). Під час першого тайму, нападник "гірників" Данило Сікан зазнав пошкодження та був замінений на 35 хвилині матчу.