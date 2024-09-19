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Стало відомо, коли Шахтар дограє матч проти Болоньї у Юнацькій лізі УЄФА

Володимир Кук — 19 вересня, 07:56
Стало відомо, коли Шахтар дограє матч проти Болоньї у Юнацькій лізі УЄФА
UEFA

Матч 1 туру загального етапу Юнацької ліги УЄФА Болонья U-19 – Шахтар U-19 буде дограно сьогодні, 19 вересня.

Про це повідомляє Tutto Mercato.

Зазначимо, що вчора, 18 вересня зустріч була перервана за 8 хвилин після початку матчу через сильну зливу.

Догравання поєдинку розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 18 серпня, донецький Шахтар зіграв внічию з Болоньєю у матчі 1 туру Ліги чемпіонів (0:0). Під час першого тайму, нападник "гірників" Данило Сікан зазнав пошкодження та був замінений на 35 хвилині матчу.

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