Матч Юнацької ліги УЄФА Болонья – Шахтар прервали: відома причина

Сьогодні, 18 вересня Шахтар U-19 у першому турі Юнацької ліги УЄФА на виїзді грає проти Болоньї.

Матч розпочався о 13:00 за київським часом, проте вже за сім хвилин його перервали через сильну зливу.

Коли буде відновлено матч – поки що не відомо.

Наразі рахунок зустрічі 0:0.

18 вересня донецький Шахтар стартує в новій кампанії Ліги чемпіонів. Суперником донеччан буде італійська Болонья, яка вперше за 23 роки вийшла у єврокубки.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ренато Даль-Ара", а стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.