Гравець збірної України вперше став батьком

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко вперше став батьком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Радісна подія у родині гравця сталась 14 липня, його дружина Ольга народила доньку. Дівчинку назвали Віра, її зріст – 55 сантиметрів, вага – 4 000 грамів. Це перша дитина подружжя.

"Вітаємо Ольгу й Артема з цим щасливим моментом у їхньому житті! Бажаємо щастя та міцного здоров'я малечі, миру, радості, добра і благополуччя всій сім'ї", – йдеться в повідомленні клубу.

Бондаренко минулого сезону провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 6 результативних передач. Контракт гравця розрахований до літа до кінця 2028 року.

Нагадаємо, що Шахтар у сезоні-25/26 став чемпіоном України та дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де поступився за сумою двох матчів англійському Крістал Пелес.