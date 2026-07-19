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Гравець збірної України вперше став батьком

Олександр Булава — 19 липня 2026, 16:34
Гравець збірної України вперше став батьком
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Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко вперше став батьком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Радісна подія у родині гравця сталась 14 липня, його дружина Ольга народила доньку. Дівчинку назвали Віра, її зріст – 55 сантиметрів, вага – 4 000 грамів. Це перша дитина подружжя.

"Вітаємо Ольгу й Артема з цим щасливим моментом у їхньому житті! Бажаємо щастя та міцного здоров'я малечі, миру, радості, добра і благополуччя всій сім'ї", – йдеться в повідомленні клубу.

Бондаренко минулого сезону провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 6 результативних передач. Контракт гравця розрахований до літа до кінця 2028 року.

Нагадаємо, що Шахтар у сезоні-25/26 став чемпіоном України та дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де поступився за сумою двох матчів англійському Крістал Пелес.

Шахтар Донецьк Артем Бондаренко

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