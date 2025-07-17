Шахтар визначився зі стадіоном, на якому гратиме домашні єврокубкові матчі

Донецький Шахтар визначився з місцем проведення домашніх матчів єврокубків сезону-2025/26.

Про це інформує пресслужба "гірників".

Підопічні Арди Турана гратимуть у польському місті Краків, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана, на якому грає місцева Вісла.

"Ми раді повернутися до Польщі, де маємо позитивний досвід проведення єврокубкових матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА. Вибір Кракова був невипадковим – для нас це зручна локація з точки зору логістики, а головне, що це місто, де люблять футбол, тому ми сподіваємося на щиру гостинність місцевих уболівальників. Також розуміємо, що в Польщі проживає дуже багато українців, зокрема біженців, тому ми розраховуємо на їхню потужну підтримку й енергію ", – резюмував генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Міський стадіон імені Генрика Реймана у Кракові відкрито 1953 року. Генеральна перебудова відбулася у 2004–2011 роках, до Євро-2012, однак до фінальної заявки від Польщі стадіон не потрапив.

Остання реновація проводилася у 2022–2023 роках. Арена вміщує 33 326 глядачів та відповідає 4-й категорії УЄФА.

Найближчим часом український клуб оголосить про дати й порядок продажу квитків на наступні домашні матчі.

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації Ліги Європи донецький клуб приймав Ільвес в словенській Любляні на стадіоні "Олімпія".

Раніше Шахтар відхилив пропозицію РБ Лейпциг щодо Марлона Гомеса.