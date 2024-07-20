Шахтар поступився новачку АПЛ: огляд контрольного матчу з Іпсвічем

Донецький Шахтар у межах підготовки до нового сезону на навчально-тренувальних зборах у Словенії поступився в контрольному матчі англійському Іпсвіч Тауну.

Огляд гри

Контрольний матч

14 липня

Шахтар — Іпсвіч Таун 0:1

Гол: Морсі 29

Шахтар у 1 таймі: Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевін, Траоре.

Шахтар у 2 таймі: Твардовський, Вінісіус, Грам, Франьїч, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон, Егіналду.

Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах Шахтар мінімально переграв турецький Бешикташ.