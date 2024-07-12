Оновлений клубний рейтинг УЄФА: Шахтар посів найнижче місце за останні 15 років

УЄФА оновила рейтинг європейських клубів за підсумками минулої кампанії розіграшу єврокубків.

Новий рейтинг опублікований на офіційному сайті організації.

Свої позиції в оновленому списку дізнались українські команди. Зокрема, донецький Шахтар (41.000), став найкращим клубом з України, опинившись на 40 місці, київське Динамо (20.500) посіло 72 сходинку, луганська Зоря (16.000) зайняла 87 місце. Дніпро-1 (10.500) розташувався на 113 сходинці.

У попередньому сезоні Шахтар перебував на 26 місці, Динамо — на 68, Зоря — на 87, а Дніпро-1 — на 141.

Зазначимо, показник донецької команди в оновленому рейтингу є найгіршим за останні 15 років. Після завершення сезону-2007/08 "гірники" посідали 46 місце. Однак, вже після сезону-2008/09, тріумфувавши у Кубку УЄФА, Шахтар піднявся на 16 позицію, і після того не опускався нижче топ-30.

Додамо, що найкращою командою Європи залишається Манчестер Сіті.

Топ-10 клубного рейтингу УЄФА